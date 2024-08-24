В Волчанске ВС РФ усиливают штурмовые группы – ОТГВ «Харьков»
Об оперативной обстановке на Харьковском направлении проинформировали в ОТГВ «Харьков» 24 августа.
«В районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением БпЛА, заводит дополнительный личный состав на передовые позиции. Вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач», – рассказали защитники.
Отмечается, что в районе Старицы противник проводит эвакуацию потерь и принимает меры логистического обеспечения. В Волчанске оккупанты продолжают активные штурмовые действия и усиливают штурмовые группы.
За прошедшие сутки потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 87 человек. Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 104 единицы вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, волчанск, ворог, враг, ОТГВ "Харьков", харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на Харьковском направлении проинформировали в ОТГВ «Харьков» 24 августа.".