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В Волчанске ВС РФ усиливают штурмовые группы – ОТГВ «Харьков»

Общество 12:01   24.08.2024
Виктория Яковенко
В Волчанске ВС РФ усиливают штурмовые группы – ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

Об оперативной обстановке на Харьковском направлении проинформировали в ОТГВ «Харьков» 24 августа.

«В районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением БпЛА, заводит дополнительный личный состав на передовые позиции. Вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач», – рассказали защитники.

Отмечается, что в районе Старицы противник проводит эвакуацию потерь и принимает меры логистического обеспечения. В Волчанске оккупанты продолжают активные штурмовые действия и усиливают штурмовые группы.

За прошедшие сутки потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 87 человек. Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 104 единицы вооружения и военной техники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на Харьковском направлении проинформировали в ОТГВ «Харьков» 24 августа.".