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У Вовчанську ЗС РФ посилюють штурмові групи – ОТУВ «Харків»

Суспільство 12:01   24.08.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську ЗС РФ посилюють штурмові групи – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Про оперативну обстановку на Харківському напрямку проінформували в ОТУВ «Харків» 24 серпня.

«В районі населеного пункту Глибоке противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА, заводить додатковий особовий склад на передові позиції. Поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань», – розповіли захисники.

Зазначається, що в районі Стариці супротивник проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення. У Вовчанську окупанти продовжують активні штурмові дії та посилюють штурмові групи.

За минулу добу ворог втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 87 осіб. Також на Харківському напрямку ЗС РФ втратили знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 12:01;

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