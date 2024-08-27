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До +35, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 28 августа

Общество 19:47   27.08.2024
Елена Нагорная
До +35, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 28 августа Фото: Василий Голосный

В среду, 28 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 20 до 22 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 28 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".