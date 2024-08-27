До +35, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 28 августа

В среду, 28 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 20 до 22 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 30 — 35.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.

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