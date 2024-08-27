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До +35, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 28 серпня

Суспільство 19:47   27.08.2024
Олена Нагорна
До +35, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 28 серпня Фото: Василь Голосний

У середу, 28 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 20 до 22 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 28 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".