До +35, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 28 серпня

У середу, 28 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 20 до 22 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 30 – 35.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.

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