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Сделать прививки агитируют переселенцев в общежитиях Харькова

Общество 10:51   27.08.2024
Оксана Горун
Сделать прививки агитируют переселенцев в общежитиях Харькова Фото: ХОЦКПБ

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что в условиях войны и массового перемещения людей растет риск распространения инфекций. Сейчас в регионе усилили информационную кампанию за прививки от столбняка, дифтерии и коклюша.

«В общежитиях Харьковского государственного социально-экономического колледжа, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, где временно проживают внутренне перемещенные лица, проведены беседы с жителями и предоставлены информационные печатные материалы по вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка», — проинформировали в центре.

Также за вакцинацию агитировали коллективы предприятий города, в частности — «Харьковводоканала» и завода им. Малышева.

А в ряде районов области провели тематические заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее в ХОВА информировали, за первые полгода 2024-го в Харьковской области коклюшем заболели 30 человек, из них 27 детей. Количество людей, которые не привиты от дифтерии, столбняка и коклюша, в регионе растет. Особенно это касается взрослого населения, которое вовремя не делает ревакцинацию (прививку необходимо повторять раз в 10 лет).

Читайте также: Эпидемиологи на Харьковщине бьют тревогу из-за прививок от дифтерии

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что в условиях войны и массового перемещения людей растет риск распространения инфекций. Сейчас в регионе усилили информационную кампанию за прививки от столбняка, дифтерии и коклюша".