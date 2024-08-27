Сделать прививки агитируют переселенцев в общежитиях Харькова
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что в условиях войны и массового перемещения людей растет риск распространения инфекций. Сейчас в регионе усилили информационную кампанию за прививки от столбняка, дифтерии и коклюша.
«В общежитиях Харьковского государственного социально-экономического колледжа, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, где временно проживают внутренне перемещенные лица, проведены беседы с жителями и предоставлены информационные печатные материалы по вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка», — проинформировали в центре.
Также за вакцинацию агитировали коллективы предприятий города, в частности — «Харьковводоканала» и завода им. Малышева.
А в ряде районов области провели тематические заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ранее в ХОВА информировали, за первые полгода 2024-го в Харьковской области коклюшем заболели 30 человек, из них 27 детей. Количество людей, которые не привиты от дифтерии, столбняка и коклюша, в регионе растет. Особенно это касается взрослого населения, которое вовремя не делает ревакцинацию (прививку необходимо повторять раз в 10 лет).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакцинация, новости Харькова, прививки, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил, что в условиях войны и массового перемещения людей растет риск распространения инфекций. Сейчас в регионе усилили информационную кампанию за прививки от столбняка, дифтерии и коклюша".