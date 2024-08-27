Зробити щеплення агітують переселенців у гуртожитках Харкова

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в умовах війни та масового переміщення людей зростає ризик поширення інфекцій. Зараз у регіоні посилили інформаційну кампанію за щеплення від правця, дифтерії та кашлюку.

“У гуртожитках Харківського державного соціально-економічного коледжу, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи, проведені бесіди з мешканцями та надані інформаційні друковані матеріали щодо вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця”, – поінформували в центрі.

Також за вакцинацію агітували колективи підприємств міста, зокрема – “Харківводоканалу” та заводу ім. Малишева.

А в низці районів області провели тематичні засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше у ХОВА інформували, за перші пів року 2024-го на Харківщині на кашлюк захворіли 30 осіб, з них 27 дітей. Кількість людей, які не щеплені від дифтерії, правця та кашлюку, в регіоні зростає. Особливо це стосується дорослого населення, яке вчасно не робить ревакцинацію (щеплення необхідно повторювати раз на 10 років).