Зробити щеплення агітують переселенців у гуртожитках Харкова
Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в умовах війни та масового переміщення людей зростає ризик поширення інфекцій. Зараз у регіоні посилили інформаційну кампанію за щеплення від правця, дифтерії та кашлюку.
“У гуртожитках Харківського державного соціально-економічного коледжу, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи, проведені бесіди з мешканцями та надані інформаційні друковані матеріали щодо вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця”, – поінформували в центрі.
Також за вакцинацію агітували колективи підприємств міста, зокрема – “Харківводоканалу” та заводу ім. Малишева.
А в низці районів області провели тематичні засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Раніше у ХОВА інформували, за перші пів року 2024-го на Харківщині на кашлюк захворіли 30 осіб, з них 27 дітей. Кількість людей, які не щеплені від дифтерії, правця та кашлюку, в регіоні зростає. Особливо це стосується дорослого населення, яке вчасно не робить ревакцинацію (щеплення необхідно повторювати раз на 10 років).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакцинация, новини Харкова, прививки, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в умовах війни та масового переміщення людей зростає ризик поширення інфекцій. Зараз у регіоні посилили інформаційну кампанію за щеплення від правця, дифтерії та кашлюку".