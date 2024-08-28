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Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове

Происшествия 11:21   28.08.2024
Елена Нагорная
Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове

В помещении железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» правоохранители остановили 20-летнюю девушку, которая в личных вещах перевозила боеприпас.

У жительницы Хмельницкой области нашли корпус гранаты «GHC-1RDX» и запал «AF-11» к ней, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проводятся первоочередные следственные действия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В помещении железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» правоохранители остановили 20-летнюю девушку, которая в личных вещах перевозила боеприпас.".