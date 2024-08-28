Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове
В помещении железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» правоохранители остановили 20-летнюю девушку, которая в личных вещах перевозила боеприпас.
У жительницы Хмельницкой области нашли корпус гранаты «GHC-1RDX» и запал «AF-11» к ней, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Проводятся первоочередные следственные действия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вокзал, граната, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В помещении железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» правоохранители остановили 20-летнюю девушку, которая в личных вещах перевозила боеприпас.".