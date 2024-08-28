Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове

В помещении железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» правоохранители остановили 20-летнюю девушку, которая в личных вещах перевозила боеприпас.

У жительницы Хмельницкой области нашли корпус гранаты «GHC-1RDX» и запал «AF-11» к ней, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проводятся первоочередные следственные действия.