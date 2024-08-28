Дівчину з гранатою зупинили у будівлі залізничного вокзалу у Харкові

У приміщенні залізничного вокзалу “Харків-Пасажирський” правоохоронці зупинили 20-річну дівчину, яка перевозила в особистих речах боєприпас.

У мешканки Хмельницької області знайшли корпус гранати “GHC-1RDX” та запал “AF-11” до неї, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Проводяться першочергові слідчі дії.