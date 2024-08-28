Дівчину з гранатою зупинили у будівлі залізничного вокзалу у Харкові
У приміщенні залізничного вокзалу “Харків-Пасажирський” правоохоронці зупинили 20-річну дівчину, яка перевозила в особистих речах боєприпас.
У мешканки Хмельницької області знайшли корпус гранати “GHC-1RDX” та запал “AF-11” до неї, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Проводяться першочергові слідчі дії.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вокзал, граната, поліція Харківський області, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 11:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приміщенні залізничного вокзалу “Харків-Пасажирський” правоохоронці зупинили 20-річну дівчину, яка перевозила в особистих речах боєприпас.".