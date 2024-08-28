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Дівчину з гранатою зупинили у будівлі залізничного вокзалу у Харкові

Події 11:21   28.08.2024
Олена Нагорна
Дівчину з гранатою зупинили у будівлі залізничного вокзалу у Харкові

У приміщенні залізничного вокзалу “Харків-Пасажирський” правоохоронці зупинили 20-річну дівчину, яка перевозила в особистих речах боєприпас.

У мешканки Хмельницької області знайшли корпус гранати “GHC-1RDX” та запал “AF-11” до неї, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Проводяться першочергові слідчі дії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приміщенні залізничного вокзалу “Харків-Пасажирський” правоохоронці зупинили 20-річну дівчину, яка перевозила в особистих речах боєприпас.".