«Для безопасности детей»: харьковчанка просит продлить маршрут троллейбуса №7
Харьковчанка просит продлить маршрут троллейбуса №7 (ул. 12 Апреля — станция метро «Армейская») до микрорайона Восточный, чтобы дети могли ездить в подземную школу в Индустриальном районе без пересадок.
Петицию с таким предложением опубликовала на сайте городского совета Ольга Нестеренко. На данный момент ее поддержали пятью подписями.
Как пояснила автор, продление маршрута в целом упростит пассажирам проезд до ХТЗ — к рынку, больнице №25, гимназии №88, и особенно это актуально для школьников.
«С сентября начинаются занятия коммунального учреждения «Харьковская гимназия №88 Харьковского городского совета» (подземная школа Индустриального района), и старшие классы должны будут ходить на вторую смену — с 13:00 до 16:30. Чтобы дети могли доехать с места жительства в школу, нужно делать пересадку, автобус №7 — от микрорайона Восточный до улицы 12 Апреля (круг троллейбуса №3) — и там пересесть на троллейбус №3 или №7», — рассказала Ольга.
Она подчеркнула, что это также является вопросом безопасности детей.
«Во время военного положения, когда на улице уже скоро будут дожди и морозы, в 16:00 будет темно и не понятно, как будет работать уличный свет. Если в темное время начнутся обстрелы города, а дети будут сами на остановке, это обязательно негативно повлияет на их психическое состояние, а возможно и на физическое здоровье», — добавила автор петиции.
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: петиция, подземная школа, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 13:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка просит продлить маршрут троллейбуса №7 (ул. 12 Апреля — станция метро «Армейская») до микрорайона Восточный, чтобы дети могли ездить в подземную школу в Индустриальном районе без пересадок.".