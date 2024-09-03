«Для безопасности детей»: харьковчанка просит продлить маршрут троллейбуса №7

Харьковчанка просит продлить маршрут троллейбуса №7 (ул. 12 Апреля — станция метро «Армейская») до микрорайона Восточный, чтобы дети могли ездить в подземную школу в Индустриальном районе без пересадок.

Петицию с таким предложением опубликовала на сайте городского совета Ольга Нестеренко. На данный момент ее поддержали пятью подписями.

Как пояснила автор, продление маршрута в целом упростит пассажирам проезд до ХТЗ — к рынку, больнице №25, гимназии №88, и особенно это актуально для школьников.

«С сентября начинаются занятия коммунального учреждения «Харьковская гимназия №88 Харьковского городского совета» (подземная школа Индустриального района), и старшие классы должны будут ходить на вторую смену — с 13:00 до 16:30. Чтобы дети могли доехать с места жительства в школу, нужно делать пересадку, автобус №7 — от микрорайона Восточный до улицы 12 Апреля (круг троллейбуса №3) — и там пересесть на троллейбус №3 или №7», — рассказала Ольга.

Она подчеркнула, что это также является вопросом безопасности детей.

«Во время военного положения, когда на улице уже скоро будут дожди и морозы, в 16:00 будет темно и не понятно, как будет работать уличный свет. Если в темное время начнутся обстрелы города, а дети будут сами на остановке, это обязательно негативно повлияет на их психическое состояние, а возможно и на физическое здоровье», — добавила автор петиции.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.