“Для безпеки дітей”: харків’янка просить продовжити маршрут тролейбуса №7

Харків’янка просить продовжити маршрут тролейбуса №7 (вул. 12 Квітня – станція метро «Армійська») до мікрорайону Східний, щоб діти могли їздити до підземної школи в Індустріальному районі без пересадок.

Петицію із такою пропозицією опублікувала на сайті міської ради Ольга Нестеренко. Наразі її підтримали п’ятьма підписами.

Як пояснила авторка, продовження маршруту загалом спростить пасажирам проїзд до ХТЗ – до ринку, лікарні №25, гімназії №88, і особливо це актуально для школярів.

«З вересня починаються заняття комунального закладу «Харківська гімназія №88 Харківської міської ради» (підземна школа Індустріального району), і старші класи повинні будуть ходити на другу зміну – з 13:00 до 16:30. Щоб діти могли доїхати з місця проживання до школи, потрібно робити пересадку, автобус №7 – від мікрорайону Східний до вулиці 12 Квітня (коло тролейбуса №3) і там пересісти на тролейбус №3 або №7», – розповіла пані Ольга.

Вона наголосила, що це також є питанням безпеки дітей.

«Під час воєнного стану, коли на вулиці вже скоро будуть дощі та морози, о 16:00 буде темно і не зрозуміло, як буде працювати вуличне світло. Якщо в темну пору почнуться обстріли міста, а діти будуть самі на зупинці, це обов’язково негативно вплине на їхній психічний стан, а й можливо на фізичне здоров’я», — додала авторка петиції.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи – в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.