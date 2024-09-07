По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов

Восемь гражданских пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины в течение 6 сентября. По Харькову ударов не было.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова и главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко:

▪️В период с 7:35 до 7:58 враг нанес не менее пяти ударов из РСЗО «Торнадо-С» по городу Люботин. Повреждены 28 частных домовладений, автомобили. Пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя и 14-летняя девушки.

▪️В 9:08 военные РФ нанесли удары из РСЗО «Торнадо-С» по поселку Ольшаны Солоницевской громады. Получил ранения 46-летний мужчина.

▪️Около 10 утра в поселке Купянск-Узловой был поврежден объект логистической инфраструктуры.

▪️В 12:25 в результате обстрела Купянска пострадала 88-летняя женщина.

Также около 20:00 на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле города Изюм подорвался 24-летний мужчина, его госпитализировали.