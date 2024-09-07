Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов

Происшествия 09:08   07.09.2024
Елена Нагорная
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов

Восемь гражданских пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины в течение 6 сентября. По Харькову ударов не было.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова и главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко:

▪️В период с 7:35 до 7:58 враг нанес не менее пяти ударов из РСЗО «Торнадо-С» по городу Люботин. Повреждены 28 частных домовладений, автомобили. Пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя и 14-летняя девушки.

▪️В 9:08 военные РФ нанесли удары из РСЗО «Торнадо-С» по поселку Ольшаны Солоницевской громады. Получил ранения 46-летний мужчина.

▪️Около 10 утра в поселке Купянск-Узловой был поврежден объект логистической инфраструктуры.

▪️В 12:25 в результате обстрела Купянска пострадала 88-летняя женщина.

Также около 20:00 на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле города Изюм подорвался 24-летний мужчина, его госпитализировали.

Читайте также: Генштаб: вновь возросло количество боев на Купянском направлении — 27 за сутки

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
07.09.2024, 06:00
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
06.09.2024, 19:10
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
07.09.2024, 09:08
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
07.09.2024, 07:24
Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)
Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)
07.09.2024, 08:12
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте от DeepState и ISW
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте от DeepState и ISW
07.09.2024, 09:27

Новости по теме:

08:50
По Изюму ударили Х-59, за сутки на Харьковщине — погибший и 23 пострадавших
10:03
По Приколотному прилетели 3 УМПБ, по Золочеву — 4 КАБа — полиция Харьковщины
08:08
Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины
22:06
17 авто военных, а не 40, подожгли на Харьковщине: ночью был новый случай
08:51
Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый

Вы читали новость: «По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь гражданских пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины в течение 6 сентября. По Харькову ударов не было.".