По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
Восемь гражданских пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины в течение 6 сентября. По Харькову ударов не было.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова и главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко:
▪️В период с 7:35 до 7:58 враг нанес не менее пяти ударов из РСЗО «Торнадо-С» по городу Люботин. Повреждены 28 частных домовладений, автомобили. Пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя и 14-летняя девушки.
▪️В 9:08 военные РФ нанесли удары из РСЗО «Торнадо-С» по поселку Ольшаны Солоницевской громады. Получил ранения 46-летний мужчина.
▪️Около 10 утра в поселке Купянск-Узловой был поврежден объект логистической инфраструктуры.
▪️В 12:25 в результате обстрела Купянска пострадала 88-летняя женщина.
Также около 20:00 на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле города Изюм подорвался 24-летний мужчина, его госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, обстрелы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 09:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь гражданских пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины в течение 6 сентября. По Харькову ударов не было.".