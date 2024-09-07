По Харкову ворог не бив, в області за добу – вісім постраждалих від обстрілів
Вісім цивільних постраждали від ворожих обстрілів Харківщини протягом 6 вересня. По Харкову ударів не було.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова та голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка:
▪️У період з 7:35 до 7:58 ворог завдав щонайменше п’ять ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Люботин. Пошкоджені 28 приватних домоволодінь, автомобілі. Постраждали шість людей, серед яких 16-річна та 14-річна дівчата.
▪️О 9:08 військові РФ завдали ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по селищу Вільшани Солоницівської громади. Дістав поранення 46-річний чоловік.
▪️Близько 10-ї у селищі Куп’янськ-Вузловий був пошкоджений обʼєкт логістичної інфраструктури.
▪️О 12:25 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала 88-річна жінка.
Також близько 20-ї на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, його ушпиталили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Владимир Тимошко, обстріли, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 09:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім цивільних постраждали від ворожих обстрілів Харківщини протягом 6 вересня. По Харкову ударів не було.".