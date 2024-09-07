По Харкову ворог не бив, в області за добу – вісім постраждалих від обстрілів

Вісім цивільних постраждали від ворожих обстрілів Харківщини протягом 6 вересня. По Харкову ударів не було.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова та голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка:

▪️У період з 7:35 до 7:58 ворог завдав щонайменше п’ять ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Люботин. Пошкоджені 28 приватних домоволодінь, автомобілі. Постраждали шість людей, серед яких 16-річна та 14-річна дівчата.

▪️О 9:08 військові РФ завдали ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по селищу Вільшани Солоницівської громади. Дістав поранення 46-річний чоловік.

▪️Близько 10-ї у селищі Куп’янськ-Вузловий був пошкоджений обʼєкт логістичної інфраструктури.

▪️О 12:25 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала 88-річна жінка.

Також близько 20-ї на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, його ушпиталили.