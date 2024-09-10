Пенсионер потерял сознание на остановке в Харькове: его спасали копы (видео)

Харьковские патрульные помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на остановке общественного транспорта.

«Недавно на улице Гольдберговской к нам обратились неравнодушные граждане. Оказалось, что на остановке общественного транспорта потерял сознание пожилой мужчина. Не тратя попусту время, патрульные оказали необходимую помощь: положили мужчину в стабильное боковое положение, обработали раны и контролировали его состояние до приезда медиков», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области