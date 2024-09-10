Пенсионер потерял сознание на остановке в Харькове: его спасали копы (видео)
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Харьковские патрульные помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на остановке общественного транспорта.
«Недавно на улице Гольдберговской к нам обратились неравнодушные граждане. Оказалось, что на остановке общественного транспорта потерял сознание пожилой мужчина. Не тратя попусту время, патрульные оказали необходимую помощь: положили мужчину в стабильное боковое положение, обработали раны и контролировали его состояние до приезда медиков», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, копы, остановка, патрульні, патрульные, помощь, сознание, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские патрульные помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на остановке общественного транспорта.".