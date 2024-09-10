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Пенсионер потерял сознание на остановке в Харькове: его спасали копы (видео)

Общество 11:45   10.09.2024
Виктория Яковенко
Пенсионер потерял сознание на остановке в Харькове: его спасали копы (видео) скриншот

Харьковские патрульные помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на остановке общественного транспорта.

«Недавно на улице Гольдберговской к нам обратились неравнодушные граждане. Оказалось, что на остановке общественного транспорта потерял сознание пожилой мужчина. Не тратя попусту время, патрульные оказали необходимую помощь: положили мужчину в стабильное боковое положение, обработали раны и контролировали его состояние до приезда медиков», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские патрульные помогли пожилому мужчине, которому стало плохо на остановке общественного транспорта.".