Пенсіонер знепритомнів на зупинці в Харкові: його рятували патрульні (відео)

Харківські патрульні допомогли літньому чоловіку, якому стало зле на зупинці громадського транспорту.

«Нещодавно на вулиці Гольдбергівській до нас звернулись небайдужі громадяни. Виявилось, що на зупинці громадського транспорту знепритомнів літній чоловік. Не гаючи часу, патрульні надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення, обробили рани та контролювали стан до приїзду медиків», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області