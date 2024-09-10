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Пенсіонер знепритомнів на зупинці в Харкові: його рятували патрульні (відео)

Суспільство 11:45   10.09.2024
Вікторія Яковенко
Пенсіонер знепритомнів на зупинці в Харкові: його рятували патрульні (відео) скриншот

Харківські патрульні допомогли літньому чоловіку, якому стало зле на зупинці громадського транспорту.

«Нещодавно на вулиці Гольдбергівській до нас звернулись небайдужі громадяни. Виявилось, що на зупинці громадського транспорту знепритомнів літній чоловік. Не гаючи часу, патрульні надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення, обробили рани та контролювали стан до приїзду медиків», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські патрульні допомогли літньому чоловіку, якому стало зле на зупинці громадського транспорту.".