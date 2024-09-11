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До +30, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 сентября

Погода 19:24   11.09.2024
Елена Нагорная
До +30, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 сентября Фото: Василий Голосный

В четверг, 12 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 12 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.".