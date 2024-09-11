До +30, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 сентября

В четверг, 12 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.