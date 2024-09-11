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До +30, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 вересня

Погода 19:24   11.09.2024
Олена Нагорна
До +30, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 вересня Фото: Василь Голосний

У четвер, 12 вересня, у Харкові та області хмарно із проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – 28 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 25 – 30.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 12 вересня, у Харкові та області хмарно із проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза.".