Вражеский Mavic сбили саперы из автомата Калашникова на Харьковщине (видео)
На Волчанском направлении пограничники-саперы из бригады «Гарт» заполучили российский дрон Mavic.
БпЛА противника наведался к бойцам с позывными «Мангал» и «Щур», когда те выполняли боевую задачу по минированию территории, рассказывают в ГПСУ.
«Саперы не растерялись и открыли по беспилотнику огонь из АК-74. Mavic упал неподалеку и отныне будет служить пограничникам», — отметили в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, дрон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники-саперы из бригады «Гарт» заполучили российский дрон Mavic.".