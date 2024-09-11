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Вражеский Mavic сбили саперы из автомата Калашникова на Харьковщине (видео)

Общество 19:55   11.09.2024
Елена Нагорная
Вражеский Mavic сбили саперы из автомата Калашникова на Харьковщине (видео)

На Волчанском направлении пограничники-саперы из бригады «Гарт» заполучили российский дрон Mavic.

БпЛА противника наведался к бойцам с позывными «Мангал» и «Щур», когда те выполняли боевую задачу по минированию территории, рассказывают в ГПСУ.

«Саперы не растерялись и открыли по беспилотнику огонь из АК-74. Mavic упал неподалеку и отныне будет служить пограничникам», — отметили в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники-саперы из бригады «Гарт» заполучили российский дрон Mavic.".