Ворожий Mavic збили сапери з автомата Калашникова на Харківщині (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери з бригади “Гарт” вполювали російський дрон Mavic.

БпЛА супротивника навідався до бійців із позивними «Мангал» та «Щур», коли ті виконували бойове завдання з мінування території, розповідають у ДПСУ.

«Сапери не розгубилися та відкрили по безпілотнику вогонь з АК-74. Mavic упав неподалік і відтепер служитиме прикордонникам», — зазначили у публікації.