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Ворожий Mavic збили сапери з автомата Калашникова на Харківщині (відео)

Суспільство 19:55   11.09.2024
Олена Нагорна
Ворожий Mavic збили сапери з автомата Калашникова на Харківщині (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери з бригади “Гарт” вполювали російський дрон Mavic.

БпЛА супротивника навідався до бійців із позивними «Мангал» та «Щур», коли ті виконували бойове завдання з мінування території, розповідають у ДПСУ.

«Сапери не розгубилися та відкрили по безпілотнику вогонь з АК-74. Mavic упав неподалік і відтепер служитиме прикордонникам», — зазначили у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 19:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери з бригади “Гарт” вполювали російський дрон Mavic.".