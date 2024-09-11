Ворожий Mavic збили сапери з автомата Калашникова на Харківщині (відео)
На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери з бригади “Гарт” вполювали російський дрон Mavic.
БпЛА супротивника навідався до бійців із позивними «Мангал» та «Щур», коли ті виконували бойове завдання з мінування території, розповідають у ДПСУ.
«Сапери не розгубилися та відкрили по безпілотнику вогонь з АК-74. Mavic упав неподалік і відтепер служитиме прикордонникам», — зазначили у публікації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, дрон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники-сапери з бригади “Гарт” вполювали російський дрон Mavic.".