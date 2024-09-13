В Харькове на выходных перекроют движение по переулку в центре

В Харькове с 10:00 до 22:00 14 и 15 сентября перекроют движение транспорта по переулку Театральному.

Закрывают участок переулка от ул. Девичьей до ул. Куликовской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ОО «Обыкновенные люди» благотворительного маркета. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

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