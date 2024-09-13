В Харькове на выходных перекроют движение по переулку в центре
Иллюстрация: GoogleMaps
В Харькове с 10:00 до 22:00 14 и 15 сентября перекроют движение транспорта по переулку Театральному.
Закрывают участок переулка от ул. Девичьей до ул. Куликовской.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ОО «Обыкновенные люди» благотворительного маркета. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Читайте также: В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, мэрия, новости Харькова, перекрыли движение, рух;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове на выходных перекроют движение по переулку в центре»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 10:00 до 22:00 14 и 15 сентября перекроют движение транспорта по переулку Театральному".