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В Харькове на выходных перекроют движение по переулку в центре

Общество 10:09   13.09.2024
Оксана Горун
В Харькове на выходных перекроют движение по переулку в центре Иллюстрация: GoogleMaps

В Харькове с 10:00 до 22:00 14 и 15 сентября перекроют движение транспорта по переулку Театральному.

Закрывают участок переулка от ул. Девичьей до ул. Куликовской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ОО «Обыкновенные люди» благотворительного маркета. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 10:00 до 22:00 14 и 15 сентября перекроют движение транспорта по переулку Театральному".