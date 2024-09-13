Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі

Суспільство 10:09   13.09.2024
Оксана Горун
У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі Ілюстрація: GoogleMaps

У Харкові з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня перекриють рух транспорту по провулку Театральному.

Закривають ділянку провулка від вул. Дівочої до вул. Куликівської.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ГО “Звичайні люди” благодійного маркету. Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівськіою та ін.” – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Читайте також: У неділю в Харкові заборонять паркуватися біля Меморіалу Слави

Автор: Оксана Горун
Популярно
Стармер відповів Путіну про далекобійну зброю для України та “війну з НАТО”
Стармер відповів Путіну про далекобійну зброю для України та “війну з НАТО”
13.09.2024, 11:30
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
11.09.2024, 10:55
“Це вірна гибель” – командир ЗСУ про тактику росіян під Харковом
“Це вірна гибель” – командир ЗСУ про тактику росіян під Харковом
13.09.2024, 10:52
Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)
Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)
13.09.2024, 10:36
У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі
У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі
13.09.2024, 10:09

Новини за темою:

11:43
У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
16:21
Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)
11:23
У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам-воїнам
10:35
У Харкові замінили прапор України: заява мерії (фото)
12:21
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову

Ви читали новину: «У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня перекриють рух транспорту по провулку Театральному".