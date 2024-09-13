У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі

У Харкові з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня перекриють рух транспорту по провулку Театральному.

Закривають ділянку провулка від вул. Дівочої до вул. Куликівської.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ГО “Звичайні люди” благодійного маркету. Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівськіою та ін.” – повідомила пресслужба Харківської міськради.