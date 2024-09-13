У Харкові на вихідних перекриють рух по провулку в центрі
Ілюстрація: GoogleMaps
У Харкові з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня перекриють рух транспорту по провулку Театральному.
Закривають ділянку провулка від вул. Дівочої до вул. Куликівської.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ГО “Звичайні люди” благодійного маркету. Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівськіою та ін.” – повідомила пресслужба Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня перекриють рух транспорту по провулку Театральному".