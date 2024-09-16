Не знал тещи: харьковчанку с инвалидностью и ее мужа не выпустили за границу
19-летней харьковчанке с инвалидностью II группы и ее 23-летнему мужу, жителю Ивано-Франковской области, не дали пересечь границу.
По версии ГПСУ, молодые люди заключили фиктивный брак.
«Пара» якобы ехала в гости к теще в Италию. Однако дать ответы на ряд логических вопросов «супруги» не смогли. Например, мужчина не знал имени тещи. Поэтому пересечь границу не удалось. А о признаках уголовного правонарушения пограничники сообщили Нацполиции», — рассказали пограничники.
Читайте также: Житель Харьковщины был готов к “походу” по Карпатам, но до Румынии не дошел
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, пограничники, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не знал тещи: харьковчанку с инвалидностью и ее мужа не выпустили за границу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19-летней харьковчанке с инвалидностью II группы и ее 23-летнему мужу, жителю Ивано-Франковской области, не дали пересечь границу".