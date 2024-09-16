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Не знал тещи: харьковчанку с инвалидностью и ее мужа не выпустили за границу

Общество 18:13   16.09.2024
Елена Нагорная
Не знал тещи: харьковчанку с инвалидностью и ее мужа не выпустили за границу

19-летней харьковчанке с инвалидностью II группы и ее 23-летнему мужу, жителю Ивано-Франковской области, не дали пересечь границу.

По версии ГПСУ, молодые люди заключили фиктивный брак.

«Пара» якобы ехала в гости к теще в Италию. Однако дать ответы на ряд логических вопросов «супруги» не смогли. Например, мужчина не знал имени тещи. Поэтому пересечь границу не удалось. А о признаках уголовного правонарушения пограничники сообщили Нацполиции», — рассказали пограничники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19-летней харьковчанке с инвалидностью II группы и ее 23-летнему мужу, жителю Ивано-Франковской области, не дали пересечь границу".