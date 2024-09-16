Не знав тещі: харків’янку з інвалідністю та її чоловіка не випустили за кордон
19-річній харків’янці з інвалідністю ІІ групи та її 23-річному чоловікові, мешканцю Івано-Франківської області, не дали перетнути кордон.
За версією ДПСУ, молоді люди уклали фіктивний шлюб.
«Пара» нібито їхала в гості до тещі в Італію. Однак дати відповіді на низку логічних запитань «подружжя» не змогло. Наприклад, чоловік не знав імені тещі. Тож перетнути кордон не вдалося. А про ознаки кримінального правопорушення прикордонники повідомили Нацполіцію», – розповіли прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19-річній харків’янці з інвалідністю ІІ групи та її 23-річному чоловікові, мешканцю Івано-Франківської області, не дали перетнути кордон.".