Последствия «прилета» устраняют в Харькове: всего повреждены 15 зданий (фото)

15 зданий повреждены в Шевченковском районе Харькова в результате авиаудара около 23 часов 21 сентября, в них были выбиты 1090 окон, сообщает пресс-служба городского совета.

Коммунальные службы устраняют последствия обстрела.

В частности сотрудники КП »Харьковблагоустройство» убирают битое стекло, габаритный мусор, листья и ветки.



Фото: КП »Харьковблагоустройство»



Фото: КП »Харьковблагоустройство»



Фото: КП »Харьковблагоустройство»



Фото: КП »Харьковблагоустройство»



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.