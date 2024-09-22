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Последствия «прилета» устраняют в Харькове: всего повреждены 15 зданий (фото)

Происшествия 10:45   22.09.2024
Елена Нагорная
Последствия «прилета» устраняют в Харькове: всего повреждены 15 зданий (фото) Фото: Харьковский горсовет

15 зданий повреждены в Шевченковском районе Харькова в результате авиаудара около 23 часов 21 сентября, в них были выбиты 1090 окон, сообщает пресс-служба городского совета.

Коммунальные службы устраняют последствия обстрела.

В частности сотрудники КП »Харьковблагоустройство» убирают битое стекло, габаритный мусор, листья и ветки.


Фото: КП »Харьковблагоустройство»


Фото: КП »Харьковблагоустройство»


Фото: КП »Харьковблагоустройство»


Фото: КП »Харьковблагоустройство»


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 зданий повреждены в Шевченковском районе Харькова в результате авиаудара около 23 часов 21 сентября, в них были выбиты 1090 окон, сообщает пресс-служба городского совета.".