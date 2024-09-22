Наслідки «прильоту» усувають у Харкові: загалом пошкоджені 15 будівель (фото)
15 будівель пошкоджені у Шевченківському районі Харкова внаслідок авіаудару близько 23-ї години 21 вересня, в них були вибиті 1090 вікон, повідомляє пресслужба міської ради.
Комунальні служби усувають наслідки обстрілу.
Зокрема співробітники КП ”Харківблагоустрій” прибирають бите скло, габаритне сміття, листя та гілки.
Фото: КП ”Харківблагоустрій”
Фото: КП ”Харківблагоустрій”
Фото: КП ”Харківблагоустрій”
Фото: КП ”Харківблагоустрій”
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. За даними облуправління Нацполіції, були пошкоджені фасад та вікна 16-поверхівки, з неї евакуювали понад 80 мешканців. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, ще 21 пошкоджена. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар постраждала 21 людина, зокрема 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Вісім осіб ушпиталені, стан двох із них (17-річного хлопця та 39-річної жінки) тяжкий, шістьох — середній.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дім, прилет, Харьковский горсовет, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 10:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 будівель пошкоджені у Шевченківському районі Харкова внаслідок авіаудару близько 23-ї години 21 вересня, в них були вибиті 1090 вікон, повідомляє пресслужба міської ради.".