Украине нужна дальнобойность: Зеленский показал дом в Харькове после удара РФ

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий попадания вражеской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября.

«Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 Шахедов, почти 30 ракет различных типов. Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности. Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе», — написал президент.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.