Україні потрібна далекобійність: Зеленський показав дім у Харкові після удару

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків влучання ворожої авіабомби біля 16-поверхівки у Шевченківському районі Харкова близько 23-ї години 21 вересня.

«Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів», майже 30 ракет різних типів. Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня», – написав президент.

Відео: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. За даними облуправління Нацполіції, були пошкоджені фасад та вікна 16-поверхівки, з неї евакуювали понад 80 мешканців. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, ще 21 пошкоджена. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар постраждала 21 людина, зокрема 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Вісім осіб ушпиталені, стан двох із них (17-річного хлопця та 39-річної жінки) тяжкий, шістьох — середній.