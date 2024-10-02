Утром ВС РФ ударили по Купянску — Синегубов, обстрелы не прекращаются сутки
Купянск и Купянская громада в течение суток были под непрекращающимися обстрелами. В утренней сводке, которую опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов девять сообщений о последствиях ударов в этом районе. Также под утро «прилетело» по Харькову и Харьковскому району.
Утро второго октября в Купянске началось с очередного обстрела. По городу прилетело около 07:30, сообщил Синегубов. Поврежден дом.
Также по Купянской громаде, а также ближайшим — Двуречанской и Боровской — прилетало в течение всех суток. Начальник ХОВА перечислил последствия.
Так, в результате вечернего удара по Купянску, около 18:14 1 октября, пострадали мужчина и женщина. В Боровской громаде, в селе Богуславка, загорелся лес на площади 20 га, а также частные дома и здание клуба.
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Под утро армия РФ ударила по Харькову и Харьковскому району. В городе разрушены два гаража и повреждены частные дома. В соседних Дергачах пострадали пять человек, в том числе ребенок. В Черкасской Лозовой загорелась трава на площади 1 гектар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск и Купянская громада в течение суток были под непрекращающимися обстрелами. В утренней сводке, которую опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов девять сообщений о последствиях ударов в этом районе. Также под утро «прилетело» по Харькову и Харьковскому району".