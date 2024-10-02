Утром ВС РФ ударили по Купянску — Синегубов, обстрелы не прекращаются сутки

Купянск и Купянская громада в течение суток были под непрекращающимися обстрелами. В утренней сводке, которую опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов девять сообщений о последствиях ударов в этом районе. Также под утро «прилетело» по Харькову и Харьковскому району.

Утро второго октября в Купянске началось с очередного обстрела. По городу прилетело около 07:30, сообщил Синегубов. Поврежден дом.

Также по Купянской громаде, а также ближайшим — Двуречанской и Боровской — прилетало в течение всех суток. Начальник ХОВА перечислил последствия.

Так, в результате вечернего удара по Купянску, около 18:14 1 октября, пострадали мужчина и женщина. В Боровской громаде, в селе Богуславка, загорелся лес на площади 20 га, а также частные дома и здание клуба.

Под утро армия РФ ударила по Харькову и Харьковскому району. В городе разрушены два гаража и повреждены частные дома. В соседних Дергачах пострадали пять человек, в том числе ребенок. В Черкасской Лозовой загорелась трава на площади 1 гектар.