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Утром ВС РФ ударили по Купянску — Синегубов, обстрелы не прекращаются сутки

Происшествия 08:51   02.10.2024
Оксана Горун
Утром ВС РФ ударили по Купянску — Синегубов, обстрелы не прекращаются сутки Скриншот

Купянск и Купянская громада в течение суток были под непрекращающимися обстрелами. В утренней сводке, которую опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов девять сообщений о последствиях ударов в этом районе. Также под утро «прилетело» по Харькову и Харьковскому району.

Утро второго октября в Купянске началось с очередного обстрела. По городу прилетело около 07:30, сообщил Синегубов. Поврежден дом.

Также по Купянской громаде, а также ближайшим — Двуречанской и Боровской — прилетало в течение всех суток. Начальник ХОВА перечислил последствия.

Так, в результате вечернего удара по Купянску, около 18:14 1 октября, пострадали мужчина и женщина. В Боровской громаде, в селе Богуславка, загорелся лес на площади 20 га, а также частные дома и здание клуба.

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Под утро армия РФ ударила по Харькову и Харьковскому району. В городе разрушены два гаража и повреждены частные дома. В соседних Дергачах пострадали пять человек, в том числе ребенок. В Черкасской Лозовой загорелась трава на площади 1 гектар.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск и Купянская громада в течение суток были под непрекращающимися обстрелами. В утренней сводке, которую опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов девять сообщений о последствиях ударов в этом районе. Также под утро «прилетело» по Харькову и Харьковскому району".