Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ
Взрыв в Киевском районе Харькова прогремел около четырех утра – враг сбросил на город КАБ.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что вследствие удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших, предварительно, нет.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что, кроме Харькова, «прилетело» также по Дергачам – там горели гаражи, пострадали пятеро людей, среди них – 14-летний мальчик, и по Черкасской Лозовой. По всем населенным пунктам враг ударил КАБами.
До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках авиабомб в сторону Харькова и пригорода.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".