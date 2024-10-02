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Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые

Украина 07:33   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ

Взрыв в Киевском районе Харькова прогремел около четырех утра – враг сбросил на город КАБ.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что вследствие удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших, предварительно, нет.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что, кроме Харькова, «прилетело» также по Дергачам – там горели гаражи, пострадали пятеро людей, среди них – 14-летний мальчик, и по Черкасской Лозовой. По всем населенным пунктам враг ударил КАБами.

До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках авиабомб в сторону Харькова и пригорода.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категории: Украина, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".