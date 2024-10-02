Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
Пошкоджені будинки: під ранок по Харкову «прилетів» КАБ
Вибух у Київському районі Харкова пролунав близько четвертої ранку – ворог скинув на місто КАБ.
Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, гаражний кооператив та авто. Постраждалих, попередньо, немає.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що, окрім Харкова, «прилетіло» також по Дергачах – там горіли гаражі, постраждали п’ятеро людей, серед них – 14-річний хлопчик, та по Черкаській Лозовій. По всім населених пунктах ворог вдарив КАБами.
До цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски авіабомб у бік Харкова та передмістя.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".