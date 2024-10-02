Вранці ЗС РФ вдарили по Куп’янську – Синєгубов, обстріли не припиняються добу
Куп’янськ і Куп’янська громада протягом доби були під безперервними обстрілами. У ранковому зведенні, яке опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов, дев’ять повідомлень про наслідки ударів у цьому районі. Також під ранок “прилетіло” по Харкову та Харківському району.
Ранок другого жовтня в Куп’янську розпочався з чергового обстрілу. По місту прилетіло близько 07:30, повідомив Синєгубов. Пошкоджений будинок.
Також по Куп’янській громаді, а також найближчим – Дворічанській та Борівській – прилітало протягом усієї доби. Начальник ХОВА перерахував наслідки.
Так, внаслідок вечірнього удару по Куп’янську, близько 18:14 1 жовтня, постраждали чоловік і жінка. У Борівській громаді, що в селі Богуславка, спалахнув ліс на площі 20 га, а також приватні будинки та будівля клубу.
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Під ранок армія РФ вдарила по Харкову та Харківському району. У місті зруйновані два гаражі та пошкоджені приватні будинки. У сусідніх Дергачах постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина. У Черкаській Лозовій спалахнула трава на площі 1 гектар.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ і Куп’янська громада протягом доби були під безперервними обстрілами. У ранковому зведенні, яке опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов, дев’ять повідомлень про наслідки ударів у цьому районі. Також під ранок “прилетіло” по Харкову та Харківському району".