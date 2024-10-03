Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
В результате вражеской атаки 2 октября были повреждены 55 зданий, также коммунальщики сейчас пытаются восстановить водоснабжение в поврежденном доме, сообщил Харьковский горсовет.
В частности, было выбито 552 окна в квартирах и 308 – в местах общего пользования. По состоянию на 18:00 специалисты закрыли 673 контура.
Бригады КП «Харьковводоканал» также пытаются возобновить поставку воды в доме, поврежденном в результате авиаудара на ул. Непокоренных в Салтовском районе.
Получив доступ к внутридомовым коммуникациям, ремонтники сразу отключили воду в трех подъездах многоэтажки, чтобы избежать подтопления квартир. Затем выяснилось, что транзитный трубопровод, обеспечивающий подачу воды еще и в другие дома, в результате обстрелов не пострадал, как и коммуникации третьего подъезда. Там поставки воды уже возобновлены. А в двух наиболее разрушенных подъездах, из которых жителей эвакуировали, будут работать над восстановлением водоснабжения после получения разрешения соответствующих служб.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.
Читайте также: Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, дім, дом, КАБ, окна, прилет, ремонт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеской атаки 2 октября были повреждены 55 зданий, также коммунальщики сейчас пытаются восстановить водоснабжение в поврежденном доме, сообщил…".