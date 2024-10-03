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Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара

Общество 19:06   03.10.2024
Оксана Якушко
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеской атаки 2 октября были повреждены 55 зданий, также коммунальщики сейчас пытаются восстановить водоснабжение в поврежденном доме, сообщил Харьковский горсовет.

В частности, было выбито 552 окна в квартирах и 308 – в местах общего пользования. По состоянию на 18:00 специалисты закрыли 673 контура.

Бригады КП «Харьковводоканал» также пытаются возобновить поставку воды в доме, поврежденном в результате авиаудара на ул. Непокоренных в Салтовском районе.

Получив доступ к внутридомовым коммуникациям, ремонтники сразу отключили воду в трех подъездах многоэтажки, чтобы  избежать подтопления квартир. Затем выяснилось, что транзитный трубопровод, обеспечивающий подачу воды еще и в другие дома, в результате обстрелов не пострадал, как и коммуникации третьего подъезда. Там поставки воды уже возобновлены. А в двух наиболее разрушенных подъездах, из которых жителей эвакуировали, будут работать над восстановлением водоснабжения после получения разрешения соответствующих служб.

Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.

Читайте также: Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеской атаки 2 октября были повреждены 55 зданий, также коммунальщики сейчас пытаются восстановить водоснабжение в поврежденном доме, сообщил…".