Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара

В результате вражеской атаки 2 октября были повреждены 55 зданий, также коммунальщики сейчас пытаются восстановить водоснабжение в поврежденном доме, сообщил Харьковский горсовет.

В частности, было выбито 552 окна в квартирах и 308 – в местах общего пользования. По состоянию на 18:00 специалисты закрыли 673 контура.

Бригады КП «Харьковводоканал» также пытаются возобновить поставку воды в доме, поврежденном в результате авиаудара на ул. Непокоренных в Салтовском районе.

Получив доступ к внутридомовым коммуникациям, ремонтники сразу отключили воду в трех подъездах многоэтажки, чтобы избежать подтопления квартир. Затем выяснилось, что транзитный трубопровод, обеспечивающий подачу воды еще и в другие дома, в результате обстрелов не пострадал, как и коммуникации третьего подъезда. Там поставки воды уже возобновлены. А в двух наиболее разрушенных подъездах, из которых жителей эвакуировали, будут работать над восстановлением водоснабжения после получения разрешения соответствующих служб.

Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.