Без води та вікон. У Харкові ліквідують наслідки нічного авіаудару

Внаслідок ворожої атаки 2 жовтня було пошкоджено 55 будівель у Харкові, також комунальники зараз намагаються відновити водопостачання у пошкодженому будинку, повідомила Харківська міськрада.

Зокрема, були вибиті 552 вікна у квартирах та 308 – у місцях загального користування. Станом на 18:00 фахівці закрили 673 контури.

Бригади КП «Харківводоканал» також намагаються відновити постачання води у будинку, що був пошкоджений внаслідок авіаудару на вул. Нескорених у Салтівському районі.

Отримавши доступ до внутрішньобудинкових комунікацій, ремонтники одразу відключили воду в трьох під’їздах багатоповерхівки, щоб уникнути підтоплення квартир та інших негативних наслідків.

Згодом з’ясувалося, що транзитний трубопровід, який забезпечує подачу води ще й в інші будинки, внаслідок обстрілу не постраждав, як і комунікації третього під’їзду. Там постачання води уже відновили. А у двох найбільш зруйнованих під’їздах, мешканців яких евакуювали, працюватимуть над відновленням водопостачання після отримання дозволу відповідних служб.

Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов повідомили про “приліт” у Салтівському районі Харкова. Пізніше встановили, що ворог випустив КАБ по Харкову – авіабомба влучила по п’ятиповерхівці. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих, серед них трирічна дівчинка.