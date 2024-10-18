Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч
Около 10 тысяч человек остаются в Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковщины, откуда с 15 октября в связи с обострением ситуации с безопасностью усилили эвакуацию.
В течение 17 октября из этих четырех громад вывезли 245 человек, среди которых 29 детей, рассказал замдиректора департамента гражданской защиты ХОВА Александр Ильенко.
«К гражданам, которые находятся на указанной территории, обращаемся с большой просьбой сохранить свою жизнь и здоровье и воспользоваться возможностью эвакуации», — призвал Ильенко.
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Эвакуация из Купянского района
Из зоны активных боевых действий в Купянском районе продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из 269 несовершеннолетних вывезли 244. Остается эвакуировать в более безопасные места 25 детей.
Эвакуация из Купянского района
Из поселка Боровая в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на направлении Совет обороны области 15 октября объявил принудительную эвакуацию детей с родителями. Оттуда должны вывезти 119 несовершеннолетних.
«Всех эвакуированных граждан доставляем в транзитный центр в Харькове. В центре предоставляется необходимая гуманитарная, юридическая, медицинская, психологическая помощь и консультации относительно дальнейших действий. После пребывания в центре эвакуированные могут быть размещены в местах временного проживания», — напомнил зампредседателя правления БО „Координационный гуманитарный центр“ Богдан Яхно.
Горячая линия по эвакуации на Харьковщине работает бесплатно и круглосуточно по номеру: 0 800 33 92 91.
Эвакуация из Купянского района
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский район, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 тысяч человек остаются в Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района".