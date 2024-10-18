Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч

Общество 18:30   18.10.2024
Елена Нагорная
Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч

Около 10 тысяч человек остаются в Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковщины, откуда с 15 октября в связи с обострением ситуации с безопасностью усилили эвакуацию.

В течение 17 октября из этих четырех громад вывезли 245 человек, среди которых 29 детей, рассказал замдиректора департамента гражданской защиты ХОВА Александр Ильенко.

«К гражданам, которые находятся на указанной территории, обращаемся с большой просьбой сохранить свою жизнь и здоровье и воспользоваться возможностью эвакуации», — призвал Ильенко.

Читайте также: “Видим ухудшение в Куриловской громаде” – Канашевич о ситуации на Купянщине

эвакуация купянский район
Эвакуация из Купянского района

Из зоны активных боевых действий в Купянском районе продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из 269 несовершеннолетних вывезли 244. Остается эвакуировать в более безопасные места 25 детей.

эвакуация купянский район
Эвакуация из Купянского района

Из поселка Боровая в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на направлении Совет обороны области 15 октября объявил принудительную эвакуацию детей с родителями. Оттуда должны вывезти 119 несовершеннолетних.

«Всех эвакуированных граждан доставляем в транзитный центр в Харькове. В центре предоставляется необходимая гуманитарная, юридическая, медицинская, психологическая помощь и консультации относительно дальнейших действий. После пребывания в центре эвакуированные могут быть размещены в местах временного проживания», — напомнил зампредседателя правления БО „Координационный гуманитарный центр“ Богдан Яхно.

Горячая линия по эвакуации на Харьковщине работает бесплатно и круглосуточно по номеру: 0 800 33 92 91.

эвакуация купянский район
Эвакуация из Купянского района

Читайте также: “Страшнее всего – ночью” – что говорят спасенные из Купянска (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
«Мир должен знать, что РФ бомбит Харьков каждый день» — Терехов в Праге (фото)
«Мир должен знать, что РФ бомбит Харьков каждый день» — Терехов в Праге (фото)
18.10.2024, 14:23
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
«Непокрытых тарифов 13 млрд»: «сорвут» ли долги отопительный сезон в Харькове
«Непокрытых тарифов 13 млрд»: «сорвут» ли долги отопительный сезон в Харькове
18.10.2024, 16:29
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
17.10.2024, 21:19
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
18.10.2024, 19:05

Новости по теме:

18:30
Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч
10:48
«Это – последний шанс выехать». Как происходит эвакуация на Купянщине
20:34
Оккупанты ударили по селу Глушковка на Купянщине: погиб пожилой мужчина
08:30
Полсотни гаражей разрушены в Купянском районе из-за обстрелов РФ – Синегубов
19:15
На поселок на Харьковщине сбросили авиабомбы: был масштабный пожар (фото)

Вы читали новость: «Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 тысяч человек остаются в Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района".