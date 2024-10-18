Усиление эвакуации: за сутки с Купянщины выезли 245 человек, остаются 10 тысяч

Около 10 тысяч человек остаются в Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковщины, откуда с 15 октября в связи с обострением ситуации с безопасностью усилили эвакуацию.

В течение 17 октября из этих четырех громад вывезли 245 человек, среди которых 29 детей, рассказал замдиректора департамента гражданской защиты ХОВА Александр Ильенко.

«К гражданам, которые находятся на указанной территории, обращаемся с большой просьбой сохранить свою жизнь и здоровье и воспользоваться возможностью эвакуации», — призвал Ильенко.



Эвакуация из Купянского района

Из зоны активных боевых действий в Купянском районе продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из 269 несовершеннолетних вывезли 244. Остается эвакуировать в более безопасные места 25 детей.



Эвакуация из Купянского района

Из поселка Боровая в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на направлении Совет обороны области 15 октября объявил принудительную эвакуацию детей с родителями. Оттуда должны вывезти 119 несовершеннолетних.

«Всех эвакуированных граждан доставляем в транзитный центр в Харькове. В центре предоставляется необходимая гуманитарная, юридическая, медицинская, психологическая помощь и консультации относительно дальнейших действий. После пребывания в центре эвакуированные могут быть размещены в местах временного проживания», — напомнил зампредседателя правления БО „Координационный гуманитарный центр“ Богдан Яхно.

Горячая линия по эвакуации на Харьковщине работает бесплатно и круглосуточно по номеру: 0 800 33 92 91.



Эвакуация из Купянского района