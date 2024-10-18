Посилення евакуації: за добу з Куп’янщини виїхали 245 осіб, лишаються 10 тисяч

Близько 10 тисяч людей залишаються у Кіндрашівській, Куп’янській, Курилівській та Петропавлівській громадах Куп’янського району Харківщини, звідки з 15 жовтня у зв’язку із загостренням безпекової ситуації посилили евакуацію.

Протягом 17 жовтня із цих чотирьох громад вивезли 245 осіб, серед яких 29 дітей, розповів заступник директора департаменту цивільного захисту ХОВА Олександр Іллєнко.

«До громадян, які перебувають на зазначеній території, звертаємося з великим проханням зберегти своє життя і здоровʼя та скористатися можливістю евакуації», — закликав Іллєнко.



Евакуація з Куп’янського району

Із зони активних бойових дій у Куп’янському районі триває примусова евакуація сімей з дітьми. З 269 неповнолітніх вивезли 244. Залишається евакуювати у безпечніші місця 25 дітей.



Евакуація з Куп’янського району

З селища Борова через погіршення безпекової ситуації на напрямку Рада оборони області 15 жовтня оголосила примусову евакуацію дітей з батьками. Звідти мають вивезти 119 неповнолітніх.

«Усіх евакуйованих громадян доставляємо до транзитного центру в Харкові. У центрі надається необхідна гуманітарна, юридична, медична, психологічна допомога та консультації щодо подальших дій. Після перебування в центрі евакуйовані можуть бути розміщені в місцях тимчасового проживання», — нагадав заступник голови правління БО „Координаційний гуманітарний центр“ Богдан Яхно.

Гаряча лінія з евакуації на Харківщині працює безплатно та цілодобово за номером: 0 800 33 92 91.



Евакуація з Куп’янського району