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«Прилеты» по Харькову: Терехов назвал сроки завершения восстановительных работ

Происшествия 19:42   29.10.2024
Елена Нагорная
«Прилеты» по Харькову: Терехов назвал сроки завершения восстановительных работ Скриншот

Восстановительные работы по жилым домам, которые получили повреждения в результате вражеского удара по зданию Госпрома вечером 28 октября, планируют завершить до конца среды, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня все наши коммунальные службы работали, закрывали окна. Восстанавливали электроснабжение и все коммунальные услуги. Надеюсь, что завтра в конце дня мы все сделаем и будут устранены все разрушения по жилым домам», — сказал Терехов.

Ликвидация последствий ночного «прилета» по частному сектору в Основянском районе продлится дольше.

«Очень много разрушено рядом домов. Мы работали весь день, чтобы помочь людям. В основном это крыши. Будем работать и завтра, и послезавтра, потому что очень серьезные разрушения. Восстановили электроснабжение, частично газоснабжение в эти жилые дома», — отметил мэр.

По его словам, подсчитать ущерб в результате попадания по Госпрому пока еще невозможно, сейчас там работают эксперты. Терехов отметил, что обратился в ЮНЕСКО, чтобы получить финансовую поддержку на восстановление здания.

Напомним, около 21:00 28 октября россияне атаковали центр Харькова, предварительно ФАБ-500. Бомба попала в один из подъездов Госпрома. Пострадали девять человек. Около 3-х часов ночи 29 октября под ударом был частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Предварительно, российская армия применила ФАБ-500 с УМПК.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 19:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановительные работы по жилым домам, которые получили повреждения в результате вражеского удара по зданию Госпрома вечером 28 октября, планируют завершить до конца среды".