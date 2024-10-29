«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт

Відновлювальні роботи по житлових будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожого удару по будівлі Держпрому ввечері 28 жовтня, планують завершити до кінця середи, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Сьогодні всі наші комунальні служби працювали, закривали вікна. Відновлювали електропостачання та всі комунальні послуги. Маю надію, що завтра наприкінці дня ми все зробимо, і будуть усунені всі руйнації по житлових будинках», — сказав Терехов.

Ліквідація наслідків нічного «прильоту» по приватному сектору в Основ’янському районі триватиме довше.

“Дуже багато зруйновано поряд будинків. Ми працювали весь день, щоб допомогти людям. В основному це дахи. Будемо працювати і завтра, і післязавтра, бо дуже серйозні руйнації. Відновили електропостачання, частково газопостачання в ці житлові будинки“, – зазначив мер.

За його словами, підрахувати збитки внаслідок влучання по Держпрому поки що неможливо, зараз там працюють експерти. Терехов зазначив, що звернувся до ЮНЕСКО, щоб отримати фінансову підтримку на відновлення будівлі.

Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня росіяни атакували центр Харкова, попередньо, ФАБ-500. Бомба влучила в один з під’їздів Держпрому. Постраждали дев’ятеро людей. Близько 3-ї години ночі 29 жовтня під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули четверо людей. Попередньо, російська армія застосувала ФАБ-500 з УМПК.