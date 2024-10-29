Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт

Події 19:42   29.10.2024
Олена Нагорна
«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт Скриншот

Відновлювальні роботи по житлових будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожого удару по будівлі Держпрому ввечері 28 жовтня, планують завершити до кінця середи, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Сьогодні всі наші комунальні служби працювали, закривали вікна. Відновлювали електропостачання та всі комунальні послуги. Маю надію, що завтра наприкінці дня ми все зробимо, і будуть усунені всі руйнації по житлових будинках», — сказав Терехов.

Ліквідація наслідків нічного «прильоту» по приватному сектору в Основ’янському районі триватиме довше.

Дуже багато зруйновано поряд будинків. Ми працювали весь день, щоб допомогти людям. В основному це дахи. Будемо працювати і завтра, і післязавтра, бо дуже серйозні руйнації. Відновили електропостачання, частково газопостачання в ці житлові будинки“, – зазначив мер.

За його словами, підрахувати збитки внаслідок влучання по Держпрому поки що неможливо, зараз там працюють експерти. Терехов зазначив, що звернувся до ЮНЕСКО, щоб отримати фінансову підтримку на відновлення будівлі.

Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня росіяни атакували центр Харкова, попередньо, ФАБ-500. Бомба влучила в один з під’їздів Держпрому. Постраждали дев’ятеро людей. Близько 3-ї години ночі 29 жовтня під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули четверо людей. Попередньо, російська армія застосувала ФАБ-500 з УМПК.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі місцями на Харківщині вдарить мороз: прогноз погоди на 30 жовтня
Вночі місцями на Харківщині вдарить мороз: прогноз погоди на 30 жовтня
29.10.2024, 20:19
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Аграрії Харківщини отримують компенсацію за розмінування земель
Аграрії Харківщини отримують компенсацію за розмінування земель
29.10.2024, 20:05
«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт
«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт
29.10.2024, 19:42
“Конвульсії пушкіністів” – депутатка облради про удари по Держпрому та Основі
“Конвульсії пушкіністів” – депутатка облради про удари по Держпрому та Основі
29.10.2024, 18:48
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі
29.10.2024, 19:50

Новини за темою:

21:40
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
21:15
Вибухи у Харкові – росіяни атакували центр міста КАБами
22:50
Вибухи в Харкові: КАБи впали у двох районах, є четверо постраждалих (відео)
17:26
€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов
22:23
Вибухи в Харкові: авіабомби РФ прилетіли по двох районах міста, які руйнування

Ви читали новину: ««Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи по житлових будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожого удару по будівлі Держпрому ввечері 28 жовтня, планують завершити до кінця середи".