Эвакуировалась пешком, пережив прямой удар: четырехлапая переселенка ищет дом

Историю стаффорда Адель рассказала команда «Спасение животных Харьков». Собака ищет новый дом и заботливую семью.

Хозяева Адель жили в наиболее обстреливаемой части Купянска. Они пережили прямой удар по дому, чудом уцелели и даже смогли самостоятельно эвакуироваться.

«Мы пешком бежали с Адель на правый берег, чтобы спасти ее, и начали искать возможность уехать, и нам не разрешили жить с собакой. Прошу спасти ее, она не сможет без человека», – обратились к неравнодушным хозяева собаки.

Волонтеры вывезли Адель в Харьков, однако долго оставаться в одиночестве она не сможет – собака контактная и привязана к людям. Поэтому надеются как можно скорее найти четырелапой переселенке новую семью.

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