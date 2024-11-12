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Эвакуировалась пешком, пережив прямой удар: четырехлапая переселенка ищет дом

Общество 11:21   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Эвакуировалась пешком, пережив прямой удар: четырехлапая переселенка ищет дом

Историю стаффорда Адель рассказала команда «Спасение животных Харьков». Собака ищет новый дом и заботливую семью.

Хозяева Адель жили в наиболее обстреливаемой части Купянска. Они пережили прямой удар по дому, чудом уцелели и даже смогли самостоятельно эвакуироваться.

«Мы пешком бежали с Адель на правый берег, чтобы спасти ее, и начали искать возможность уехать, и нам не разрешили жить с собакой. Прошу спасти ее, она не сможет без человека», – обратились к неравнодушным хозяева собаки.

Волонтеры вывезли Адель в Харьков, однако долго оставаться в одиночестве она не сможет – собака контактная и  привязана к людям. Поэтому надеются как можно скорее найти четырелапой переселенке новую семью.

Контактный номер:

+380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram)

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю стаффорда Адель рассказала команда «Спасение животных Харьков». Собака ищет новый дом и заботливую семью.".