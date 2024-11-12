Эвакуировалась пешком, пережив прямой удар: четырехлапая переселенка ищет дом
Историю стаффорда Адель рассказала команда «Спасение животных Харьков». Собака ищет новый дом и заботливую семью.
Хозяева Адель жили в наиболее обстреливаемой части Купянска. Они пережили прямой удар по дому, чудом уцелели и даже смогли самостоятельно эвакуироваться.
«Мы пешком бежали с Адель на правый берег, чтобы спасти ее, и начали искать возможность уехать, и нам не разрешили жить с собакой. Прошу спасти ее, она не сможет без человека», – обратились к неравнодушным хозяева собаки.
Волонтеры вывезли Адель в Харьков, однако долго оставаться в одиночестве она не сможет – собака контактная и привязана к людям. Поэтому надеются как можно скорее найти четырелапой переселенке новую семью.
Контактный номер:
+380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram)
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 11:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю стаффорда Адель рассказала команда «Спасение животных Харьков». Собака ищет новый дом и заботливую семью.".