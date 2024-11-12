Евакуювалася пішки, переживши прямий удар: чотирилапа переселенка шукає дім
Історію стаффорду Адель розповіла команда “Порятунок тварин Харків”. Собака шукає новий дім та турботливу родину.
Господарі Адель жили в частині Куп’янська, що найбільш обстрілюється. Вони пережили прямий удар по будинку, дивом уціліли і навіть змогли самостійно евакуюватись.
“Ми пішки бігли з Адель на правий берег, щоб врятувати її, та почали шукати можливість виїхати, та нам не дозволили жити з собакою. Прошу врятувати її, вона не зможе без людини“, – звернулися до небайдужих господарі собаки.
Волонтери вивезли Адель до Харкова, проте довго залишатися на самоті він не зможе – собака контактний і прив’язаний до людей. Тому сподіваються якнайшвидше знайти чотирилапій переселенці нову родину.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 11:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію стаффорду Адель розповіла команда “Порятунок тварин Харків”. Собака шукає новий дім та турботливу родину.".