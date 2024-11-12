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Евакуювалася пішки, переживши прямий удар: чотирилапа переселенка шукає дім

Суспільство 11:21   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Евакуювалася пішки, переживши прямий удар: чотирилапа переселенка шукає дім

Історію стаффорду Адель розповіла команда “Порятунок тварин Харків”. Собака шукає новий дім та турботливу родину.

Господарі Адель жили в частині Куп’янська, що найбільш обстрілюється. Вони пережили прямий удар по будинку, дивом уціліли і навіть змогли самостійно евакуюватись.

Ми пішки бігли з Адель на правий берег, щоб врятувати її, та почали шукати можливість виїхати, та нам не дозволили жити з собакою. Прошу врятувати її, вона не зможе без людини“, – звернулися до небайдужих господарі собаки.

Волонтери вивезли Адель до Харкова, проте довго залишатися на самоті він не зможе – собака контактний і прив’язаний до людей. Тому сподіваються якнайшвидше знайти чотирилапій переселенці нову родину.

Контактний номер:

+380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram)

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію стаффорду Адель розповіла команда “Порятунок тварин Харків”. Собака шукає новий дім та турботливу родину.".