Евакуювалася пішки, переживши прямий удар: чотирилапа переселенка шукає дім

Історію стаффорду Адель розповіла команда “Порятунок тварин Харків”. Собака шукає новий дім та турботливу родину.

Господарі Адель жили в частині Куп’янська, що найбільш обстрілюється. Вони пережили прямий удар по будинку, дивом уціліли і навіть змогли самостійно евакуюватись.

“Ми пішки бігли з Адель на правий берег, щоб врятувати її, та почали шукати можливість виїхати, та нам не дозволили жити з собакою. Прошу врятувати її, вона не зможе без людини“, – звернулися до небайдужих господарі собаки.

Волонтери вивезли Адель до Харкова, проте довго залишатися на самоті він не зможе – собака контактний і прив’язаний до людей. Тому сподіваються якнайшвидше знайти чотирилапій переселенці нову родину.

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