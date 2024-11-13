Началась масированная ракетная атака по Украине: что известно (дополняется)
Российские самолеты Ту-95МС 13 ноября совершили пуски крылатых ракет. О заходе первых в воздушное пространство Украины сообщили Воздушные силы ВСУ. Ракетная атака продолжается.
Дополнено в 07:38. Атака на Киев продолжается. В городе слышали взрывы — мэр Виталий Кличко заявил о работе ПВО. По информации мониторинговых каналов, крылатые ракеты Х-101 сбили, однако столицу также обстреливают баллистическими — с территории Воронежской области. Киевская ГВА практически раз в 10 минут информирует о новой угрозе.
Дополнено в 07:22. ВС ВСУ предупредили о ракете на Киев и призвали всех немедленно пройти в укрытия. Киевская ГВА проинформировала, что в столице работает ПВО.
О вероятной угрозе ракетной атаки ВС ВСУ предупредили в 03:21 ночи: взлетели шесть бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По состоянию на 7 часов утра воздушная тревога — на всей территории Украины.
Параллельно в течение ночи продолжалась атака «шахедов». В 05:48 объявили ракетную опасность с юга. А в 06:48 первые ракеты появились на Черниговщине — курсом вначале на Киевскую область, а следом — на Полтавскую.
Популярный мониторинговый канал «Николаевский Ванек» проинформировал, что четыре борта Ту-95МС совершили пусковые маневры в районе Волгоградской области в 6:02 утра. Остальные самолеты — в 6:50 в районе Каспия (если были пуски, эта группа ракет будет над территорией Украины приблизительно к 8 утра).
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВС ВСУ, ракети, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские самолеты Ту-95МС 13 ноября совершили пуски крылатых ракет. О заходе первых в воздушное пространство Украины сообщили Воздушные силы ВСУ. Ракетная атака продолжается".