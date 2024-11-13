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Почалася масована ракетна атака по Україні: що відомо (доповнюється)

Події 07:38   13.11.2024
Оксана Горун
Почалася масована ракетна атака по Україні: що відомо (доповнюється)

Російські літаки Ту-95МС 13 листопада здійснили пуски крилатих ракет. Про захід перших до повітряного простору України повідомили Повітряні сили ЗСУ. Ракетна атака триває.

Доповнено о 07:38. Атака на Київ триває. В місті чули вибухи – мер Віталій Кличко заявив про роботу ППО. За інформацією моніторингових каналів, крилаті ракети Х-101 збили, проте столицю також обстрілюють балістичними – з території Воронезької області. Київська МВА практично раз на 10 хвилин інформує про нову загрозу.

Доповнено о 07:22. ПС ЗСУ попередили про ракету на Київ і закликали всіх негайно пройти в укриття. Київська МВА поінформувала, що в столиці працює ППО.

Про ймовірну загрозу ракетної атаки ПС ЗСУ попередили о 03:21 ночі: злетіли шість бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Станом на сьому годину ранку повітряна тривога – на всій території України.

Паралельно протягом ночі продовжувалася атака “шахедів”. О 05:48 оголосили ракетну небезпеку з півдня. А о 06:48 перші ракети з’явилися на Чернігівщині – курсом спочатку на Київську область, а потім – на Полтавську.

Популярний моніторинговий канал “Николаевский Ванек” поінформував, що чотири борти Ту-95МС здійснили пускові маневри в районі Волгоградської області о 6:02 ранку. Решта літаків – о 6:50 в районі Каспію (якщо були пуски, ця група ракет буде над територією України приблизно до восьмій ранку).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 07:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські літаки Ту-95МС 13 листопада здійснили пуски крилатих ракет. Про захід перших до повітряного простору України повідомили Повітряні сили ЗСУ. Ракетна атака триває".