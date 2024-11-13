Оккупированы ли населенные пункты на границе с Луганщиной: что говорят в ВСУ

На Купянском направлении ситуация действительно накаляется, констатируют в ВСУ.

За последние несколько недель боевые действия на Купянщине стали интенсивнее, к тому же, враг начал применять больше штурмовой техники, отметил в эфире нацмарафона офицер бригады Рубеж НГУ Владимир Черняк.

«Конечно, это может быть связано, прежде всего, с изменением сезонов, потому что все понимают, что впереди зима. Все было достаточно ожидаемо. И я думаю, что ни для кого не секрет, что зимой воевать достаточно сложно. Действительно, да, это стало очень массированным явлением за последние несколько недель», – объяснил Черняк.

А вот заявления от украинских и российских источников, касающиеся населенных пунктов, которые расположены на границе с Луганской областью, – Черняк назвал «преувеличенными». Он акцентировал, что все чаще можно встретить информацию о якобы захваченных территориях на этих участках. Однако реальность немного другая.

«Поскольку они пользуются лишь некоторыми, даже иногда недостоверными источниками. Для них такая любая видеозапись или фото российского блогера на данной территории уже является основанием полагать, что россияне полностью уже заняли эти населенные пункты. Хотя действительно это не так. Сейчас в этих селах продолжают идти тяжелые бои, где россияне несут большие потери», – уточнил офицер.