Чи окуповані населені пункти на кордоні з Луганщиною: що говорять у ЗСУ
На Куп’янському напрямку ситуація дійсно загострюється, констатують у ЗСУ.
За останні кілька тижнів бойові дії на Куп’янщині стали інтенсивнішими, до того ж, ворог почав застосовувати більше штурмової техніки, зазначив в етері нацмарафону офіцер бригади Рубіж НГУ Володимир Черняк.
“Звичайно, це може бути пов’язано, перш за все, зі зміною сезонів, тому що всі розуміють, що попереду зима. Все було досить очікуваним. І я думаю, що ні для кого не секрет, що взимку воювати досить складно. Справді, так, це стало дуже масованим явищем протягом останніх кількох тижнів”, – пояснив Черняк.
А ось заяви від українських та російських джерел щодо населених пунктів, які розташовані на кордоні з Луганською областю, – Черняк назвав “перебільшеними”. Він зазначив, що все частіше можна зустріти інформацію про нібито захоплені території на цих ділянках. Проте реальність трохи інша.
“Оскільки вони послуговуються лише деякими дотичними, навіть іноді недостовірними джерелами, для них будь-який відеозапис або фото російського блогера на даній території вже є підставою вважати, що росіяни повністю вже зайняли ці населені пункти. Хоча дійсно це не так. Зараз у цих селах продовжують точитися важкі бої, де росіяни несуть великі втрати”, – уточнив офіцер.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, Купянщина, наступ, обстріли;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ситуація дійсно загострюється, констатують у ЗСУ.".