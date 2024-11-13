Троллейбус №27 на два дня сменит маршрут: как будет ходить транспорт

Два дня движение троллейбусов будет запрещено на улице Дудинской и улице Холодногорской – на участке от проспекта Любови Малой до разворотного круга «Новый Быт».

По новому маршруту транспорт будет ходить 13 и 14 ноября с 10:00 до 15:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – объяснили в мэрии.

В этот период троллейбус №27 будет курсировать так:

разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Оружейная — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Ярмарочный — пл. Конституции;

в обратном направлении: пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Оружейная — бул. Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «Пр. Дзюбы».