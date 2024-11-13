Тролейбус №27 на два дні змінить маршрут: як ходитиме транспорт

Два дні рух тролейбусів буде заборонено на вулиці Дудинській та на вулиці Холодногірській – на ділянці від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Новий Побут».

По новому маршруту транспорт ходитиме 13 і 14 листопада з 10:00 до 15:00.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі”, – пояснили у мерії.

У цей період тролейбус №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».