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Тролейбус №27 на два дні змінить маршрут: як ходитиме транспорт

Суспільство 09:14   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тролейбус №27 на два дні змінить маршрут: як ходитиме транспорт Фото: ХМР

Два дні рух тролейбусів буде заборонено на вулиці Дудинській та на вулиці Холодногірській – на ділянці від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Новий Побут». 

По новому маршруту транспорт ходитиме 13 і 14 листопада з 10:00 до 15:00.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі”, – пояснили у мерії.

У цей період тролейбус №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 09:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дні рух тролейбусів буде заборонено на вулиці Дудинській та на вулиці Холодногірській – на ділянці від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Новий Побут». ".