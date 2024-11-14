Работал в паре с любимой. Экс-сотрудника ТЦК подозревают в помощи уклонистам

По данным начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова, используя связи, ТЦК-шник оформлял инвалидность через МСЭК.

Мужчина пообещал оформить харьковчанину инвалидность из-за якобы перенесенного COVID-19 за 15 тысяч долларов. Однако для успеха «операции» одних только денег было мало. «Клиент» должен был поменять адрес и зарегистрироваться в «необходимом» районе как ВПО, после чего – имитировать потерю военного билета, рассказал Болвинов.

«В продуктовом супермаркете, а вещательной ячейке кандидат на инвалидность должен был оставить свои документы. Такой способ фигурант придумал, чтобы не контактировать напрямую – именно в этом магазине руководителем была его любовница», – написал начальник следственного управления.

Однако деньги нужно было передать лично в руки. Именно «на горячем» 54-летнего делка и задержали. На данный момент правоохранители устанавливают других фигурантов дела.