Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам
За даними начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова, використовуючи зв’язки, ТЦК-шник оформляв інвалідність через МСЕК.
Чоловік пообіцяв оформити харків’янину інвалідність через начебто перенесений COVID-19 за 15 тисяч доларів. Однак для успіху “операції” одних грошей було мало. “Клієнт” мав змінити адресу та зареєструватися у “необхідному” районі як ВПО, після чого – імітувати втрату військового квитка, розповів Болвінов.
“В продуктовому супермаркеті, в ячейці для речей кандидат на інвалідність мав залишити свої документи. Такий спосіб фігурант вигадав, щоб не контактувати напряму – саме в цьому магазині керівником була його коханка“, – написав начальник слідчого управління.
Проте гроші треба було передати особисто в руки. Саме “на гарячому” 54-річного ділка і затримали. Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів справи.
Читайте також: Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: инвалидность, тцк, уклонист;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 10:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова, використовуючи зв’язки, ТЦК-шник оформляв інвалідність через МСЕК.".