Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам

За даними начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова, використовуючи зв’язки, ТЦК-шник оформляв інвалідність через МСЕК.

Чоловік пообіцяв оформити харків’янину інвалідність через начебто перенесений COVID-19 за 15 тисяч доларів. Однак для успіху “операції” одних грошей було мало. “Клієнт” мав змінити адресу та зареєструватися у “необхідному” районі як ВПО, після чого – імітувати втрату військового квитка, розповів Болвінов.

“В продуктовому супермаркеті, в ячейці для речей кандидат на інвалідність мав залишити свої документи. Такий спосіб фігурант вигадав, щоб не контактувати напряму – саме в цьому магазині керівником була його коханка“, – написав начальник слідчого управління.

Проте гроші треба було передати особисто в руки. Саме “на гарячому” 54-річного ділка і затримали. Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів справи.