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Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам

Події 10:45   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам Фото: начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов/Facebook

За даними начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова, використовуючи зв’язки, ТЦК-шник оформляв інвалідність через МСЕК.

Чоловік пообіцяв оформити харків’янину інвалідність через начебто перенесений COVID-19 за 15 тисяч доларів. Однак для успіху “операції” одних грошей було мало. “Клієнт” мав змінити адресу та зареєструватися у “необхідному” районі як ВПО, після чого – імітувати втрату військового квитка, розповів Болвінов.

В продуктовому супермаркеті, в ячейці для речей кандидат на інвалідність мав залишити свої документи. Такий спосіб фігурант вигадав, щоб не контактувати напряму – саме в цьому магазині керівником була його коханка“, – написав начальник слідчого управління.

Проте гроші треба було передати особисто в руки. Саме “на гарячому” 54-річного ділка і затримали. Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів справи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова, використовуючи зв’язки, ТЦК-шник оформляв інвалідність через МСЕК.".