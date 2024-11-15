Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут
Фото: ХГС
Сегодня с 09:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на улице Грековской и улице Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайного пути», – объяснили в мэрии.
В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино».
Читайте также: Осторожно, гололед: синоптики предупреждают об опасности в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение транспорта, маршрут, общественный транспорт, трамваи;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 09:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 09:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на улице Грековской и улице Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской.".