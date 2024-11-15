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Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут

Общество 09:11   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут Фото: ХГС

Сегодня с 09:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на улице Грековской и улице Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайного пути», – объяснили в мэрии.

В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 09:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на улице Грековской и улице Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской.".