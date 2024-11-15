Движение будет запрещено: сегодня трамвай №3 изменит маршрут

Сегодня с 09:30 до 16:00 трамваи не будут ходить на улице Грековской и улице Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайного пути», – объяснили в мэрии.

В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — бул. Гончаровский — ул. Полтавский Шлях — разворотный круг «Залютино».