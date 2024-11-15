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Рух буде заборонений: сьогодні трамвай №3 змінить маршрут

Суспільство 09:11   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рух буде заборонений: сьогодні трамвай №3 змінить маршрут Фото: ХМР

Сьогодні з 09:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вулиці Греківській та вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії”, – пояснили в мерії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 09:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вулиці Греківській та вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської.".