Рух буде заборонений: сьогодні трамвай №3 змінить маршрут
Фото: ХМР
Сьогодні з 09:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вулиці Греківській та вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської.
“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії”, – пояснили в мерії.
У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 09:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 09:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вулиці Греківській та вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської.".