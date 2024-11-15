Рух буде заборонений: сьогодні трамвай №3 змінить маршрут

Сьогодні з 09:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вулиці Греківській та вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії”, – пояснили в мерії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».