Враг ударил по Богодуховскому району – Синегубов сообщил о последствиях
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В утренней сводке за 15 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов области за сутки.
В частности, по данным Синегубова, накануне вечером «прилетело» по Богодуховскому району. Обошлось без пострадавших.
«16:04 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Стогнии, за пределами н/п. В результате обстрела горела хозяйственная постройка», – написал Синегубов.
Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине. Так, за сутки из Купянского и Боровского направления в безопасные места вывезли 62 человека.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, удары, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 15 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов области за сутки. ".