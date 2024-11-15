Враг ударил по Богодуховскому району – Синегубов сообщил о последствиях

В утренней сводке за 15 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов области за сутки.

В частности, по данным Синегубова, накануне вечером «прилетело» по Богодуховскому району. Обошлось без пострадавших.

«16:04 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Стогнии, за пределами н/п. В результате обстрела горела хозяйственная постройка», – написал Синегубов.

Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине. Так, за сутки из Купянского и Боровского направления в безопасные места вывезли 62 человека.