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Враг ударил по Богодуховскому району – Синегубов сообщил о последствиях

Происшествия 08:42   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг ударил по Богодуховскому району – Синегубов сообщил о последствиях скриншот

В утренней сводке за 15 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов области за сутки. 

В частности, по данным Синегубова, накануне вечером «прилетело» по Богодуховскому району. Обошлось без пострадавших.

«16:04 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Стогнии, за пределами н/п. В результате обстрела горела хозяйственная постройка», – написал Синегубов.

Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации на Харьковщине. Так, за сутки из Купянского и Боровского направления в безопасные места вывезли 62 человека.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 15 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов области за сутки. ".