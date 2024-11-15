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Новости Харькова — главное за 15 ноября: как прошла ночь

Украина 08:34   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 15 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:34

Вечером из-за обстрела на Харьковщине возник пожар: подробности от ГСЧС

Всего за сутки спасатели выезжали тушить 12 пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Одно из возгораний возникло из-за вражеского удара по Богодуховскому району.

«Около 16:00 вражеские войска прибегли к селу Стогнии Богодуховского района. В результате попадания горела хозяйственная постройка на площади 6 м кв. Ликвидирован пожар в 17:00. Пострадавших нет», – написали в ГСЧС.

Также спасатели напомнили о пожаре, который возник накануне утром в Песочине. Там загорелся частный дом на площади 150 м. кв. Погибли пятеро людей – мужчина и четверо детей, еще одного ребенка удалось спасти. Полностью ликвидировали пожар в 12:05, причину возгорания устанавливают.

08:17

Враг наступал около Глубокого и Волчанка, еще 11 боев было на Купянщине – ГШ

На Купянском направлении россияне пытались наступать 11 раз.

«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленой Рощи, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – написали в Генштабе.

Также под вражеский авиаудар попало Слатино.

А по всей линии фронта в Украине зафиксировали 144 боевых столкновения.

07:12

Отбой прозвучал почти 19 часов назад: впервые за долгое время ночь в Харькове прошла без тревог

Последний раз тревогу в Харькове и области объявляли накануне в 11:53. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали о возможном ударе баллистики с северо-востока.

Отбой прозвучал в 12:20 и после этого угроз для Харьковщины не было до утра. Однако в 05:57 в Воздушных силах зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95МС.

В свою очередь, некоторые мониторинговые каналы предупредили, что из-за этого в ближайшее время могут объявить воздушные тревогу в большинстве областей Украины.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".